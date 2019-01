Kolding: Nu går Kolding Kommune i gang med at lave den lokalplan, som skal bane vejen for, at der kan udstykkes 41 parcelhusgrunde i det naturskønne område ned mod Kongeåen på nordsiden af Hvidkærgårdsvej i Vamdrup.

Udstykningsplanen er et led i Kolding Byråds strategi om at skaffe byggemuligheder og dermed udvikling og nye borgere overalt i kommunen - og altså også i centerbyerne.

- Der har tegnet sig en tendens til, at den største boligudvikling er sket i Kolding Nord, men vi har sat os for, at vi vil have udvikling i hele kommunen. Derfor har vi brug for en god beliggenhed til nye boliger i Vamdrup, og det får vi her, forklarer formanden for byrådets plan-, bolig- og miljøudvalg, Birgitte Kragh (V).

Hun fortæller, at politikerne gerne ville have haft lov til at placere udstykningen endnu tættere på Kongeåen, end tilfældet bliver nu.

- Men det må vi ikke. Så nu går vi så tæt på som muligt af hensyn til kirkens fjernomgivelser og åbeskyttelseslinjen, forklarer Birgitte Kragh (V).