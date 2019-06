41-årig fængslet i fire uger for besiddelse af 200 gram amfetamin: Det var til eget forbrug

Den 41-årige erkendte at have været i besiddelse af amfetamin.

Almind: En 41-årig mand er onsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger for at være i besiddelse af 200 gram amfetamin.

Den 41-årige blev fundet i besiddelse af narkoen i Almind tirsdag klokken 10.26, hvor han blev anholdt. Derudover havde han også 40 gram hash på sig. Ifølge sigtelsen mod den 41-årige havde han desuden købt både amfetamin, hash og ketamin i Middelfart og i Esbjerg, inden han blev anholdt.

Manden er sigtet for at ville sælge amfetaminen videre. På gadeplan koster et gram amfetamin cirka 500 kroner. Manden erkendte at have været i besiddelse af stofferne, men sagde, at det var til eget forbrug.

Grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre.