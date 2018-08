400 huse i Kolding målt for radioaktiv gas: Over halvdelen har mængder, som kan være farlige

Radonmålinger foretaget i 403 boliger i Kolding viser, at over halvdelen havde et radonniveau, der lå over grænseværdien. Det er forholdsvis nemt at få målt sit radonniveau med en radonmåler som ses på billedet. Foto: Torben Klint

Radonmålinger viser, at over halvdelen af de undersøgte boliger i Kolding har et radonniveau, der overstiger grænseværdien.

Kolding: Nye målinger viser, at niveauet af radon i over halvdelen af de boliger i Kolding, der er blevet tjekket for radon, overskrider grænseværdien. Radonmålingerne er blevet foretaget i 403 boliger i Kolding i perioden 2017 og 2018 og viser, at i 51 procent af boligerne var mængden af radon over den grænseværdi, som myndighederne har fastsat. Ifølge Sundhedsstyrelsen skønnes det, at 300 mennesker i Danmark hvert år får konstateret lungekræft med radon som medvirkende årsag. Henrik Dahlerup er projektleder på kampagnen Radonfrithjem, som er startet af Realdania, der har foretaget målingerne. Han er ikke overrasket over tallene. - Men tallene bekræfter, at det er meget relevant at få målt radonniveauet i Kolding, fordi vi ser, at over halvdelen i en eller anden udstrækning har et problem med radon, siger Henrik Dahlerup. Han understreger, at målingerne ikke kan sige noget generelt om radonniveauet i Kolding. Det skyldes, at folk som bor i områder, hvor der er øget risiko for en høj radonkoncentration, også er mere tilbøjelige til at få foretaget en måling.

Radon Radon er en radioaktiv gas, som dannes i undergrunden, hvor grundstoffet radium henfalder. Gassen siver op over overfladen, hvor den bliver nedbrudt til andre radioaktive stoffer, som kan sætte sig på støv og røg.På et radonkort kan man se, hvor risikoen for høje radonkoncentrationer er størst.



En radonmåling er ofte mest aktuel, hvis du bor i hus, da radon primært trænger ind i boligen fra jorden.



Koncentrationen af radon i luften angives i måleenheden becquerel, der betegner antal radioaktive henfald, der sker per sekund.



Kilde: Radonfrithjem.dk

Ingen panik Myndighederne har sat grænseværdien for radon til 100 becquerel per kubikmeter. Radonmålingerne i Kolding viste, at 40 procent af de målte boliger havde et radonniveau på mellem 100 og 200 becquerel, mens 11 procent oversteg 200 becquerel. Hvis niveauet overstiger 100 becquerel, så anbefales det, at man med enkle løsninger såsom bedre ventilation får reduceret niveauet. Overstiger koncentrationen 200 becquerel, så skal der mere effektive løsninger i brug. Det kan være et radonsug. 44 boliger ud af 403 undersøgte boliger havde et radonniveau på over 200 becquerel - er det slemt? - Nogle har formentlig fået målt en værdi, som er væsentlig over 200 becquerel. De skal selvfølgelig gøre noget. De bliver nødt til at få en rådgiver ud for at finde den rigtige løsning til at få niveauet nedbragt. Hvis en husstand har fået målt 210 becquerel, skal de ikke gå i panik. Så er det et spørgsmål om at sørge for bedre ventilering og regelmæssig udluftning, siger Henrik Dahlerup.