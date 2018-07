400 festivalgæster opslugt af Det Gyldne Liv

- Jeg kan godt lide størrelsen. Sammenligner du med Roskilde Festival, så er det her meget mere frit. Vil du spille fodbold, så gør du det. Du bestemme selv, hvad der skal ske, og du har indflydelse. Du snakker med mange flere. Og så er det nogle ambitiøse folk. Folk brænder for det her. Det koster 100 kroner for tre dage med musik. Det er jo så billigt. Men folk brænder for festivalen. De skal ikke tjene penge på det, siger Emil Nissen, der til daglig studerer i København.

Det er tredje år, at der festival på Råværket, og i runde tal tiltrak det 400 gæster i år. Blandt andet Emil Nissen, 24 år. Oprindelig er han fra Kolding og bor i dag i København. Han er hjemme at hilse på de gamle drenge.

En stor dagligstue

Sammenligningen med Roskilde Festival er måske ikke helt skæv. Der er teltlejr, musik og mulighed for at feste.

- Roskilde Festivalen er kæmpe stor. Det her er småt og du får talt med folk. Det kan jeg godt lide, siger Emil Nissen.

Men sammenligningen holder ikke helt, hvis du spørger Malthe Maasbøl, der er en af arrangørerne og som siden fredag i sidste uge har arbejdet med at gør klar til festivalen.

- Jeg synes ikke, at det skal være en lille Roskilde Festival. For mange unge er Roskilde en festival med intensiv druk. Men det her handler ikke kun om druk. Vi drikker og fester også, men der er også meget mere. Der er lysinstallationer. Der kører ting på storskærme. Der er plads til alt muligt, siger Malthe Maasbøll og bliver afbrudt af Andreas Stokkendal.

- Jeg har hørt flere sige, at det er som at træde ind i en stor dagligstue, og det synes jeg egentlig, er meget rammende for den stemning, vi gerne vil sætte, siger Andreas Stokkendal, inden de to viser rundt på Råværket.