400 bankfolk klumper sig sammen i Koldings udgave af Wall Street

Nordea er vokset til 140 mand, siden banken i 2011 flyttede til nyt domicil i Design City. Sydbank har lige flyttet 64 medarbejdere til området, og i midten af juni samler Danske Bank 190 mand i hjørnebygningen.

Kolding: Inden for kort tid vil der være 400 bankfolk inden for en radius af 200 meter i Design City, der skal regne den ud for landbrugskunder, velhavere eller når der skal handles hus. Koldings nye Wall Street tager form i Design City, efter Sydbank netop har flyttet 64 mand fra Jernbanegade til området, og i løbet af juni ankommer 190 medarbejdere til Danske Banks nye domicil. Nordea er allerede på plads, efter de i 2011 flyttede fra pladsproblemer i gågaden til et nybygget domicil i Design City. - Lige nu er der 140 Nordea-folk i Kolding, og det er tæt på at være en fordobling i forhold til, da vi flyttede ind. Kolding ligger bare godt rent geografisk. Det er fortsat vigtigt. Og nok så vigtigt, så har Kolding mange uddannelsesmuligheder. Det er rigtig vigtigt, når vi skal rekruttere, siger Freddy Skov, der indtil for nylig var regionsdirektør, men i dag er direktør for en supportgruppe, der opererer i hele landet. Banken nyder blandt andet godt af, at IBA uddanner finansøkonomer og finansbachelorer samt kandidater fra Syddansk Universitet, lyder det fra Freddy Skov.

Tre fede banker Sydbank og Danske Bank meddelte i starten af 2016, at de ville flytte ind området, og Sydbank har taget imod de første kunder i den nye bank. Sydbank har lejet en halv etage mere end planlagt, som skal bruges til intern uddannelse. Igen er det Koldings centrale placering, der gør udslaget. Og områdedirektøren i Kolding, Dennis Vibjerg, er vildt begejstret for de nye rammer. Men også placeringen. - Jeg er glad for placeringen. Det er to gode konkurrenter. Der er plads til os alle tre. Og hvad får jeg ud af det? Jeg tror, vi alle tre får noget ud af at ligge i Wall Street. Det giver noget fokus. Og så tror jeg også, vi kan bruge det i forhold til rekruttering generelt, fordi vi alle tre har fede lokaler, så vi kan trække folk til byen, siger Dennis Vibjerg.