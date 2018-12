40 vinterbadere fik bobler og et kick i Lillebælt

Der var kransekage, mousserende vin og en lejet mobilsauna, da en gruppe under Stenderup Halvøråd slog et slag for vinterbadning i Lillebælt. Garvet vinterbader glæder sig over at dele de kolde gys med andre vinterbadere.

- Der er faktisk mange vinterbadere i området. Men folk kender ikke hinanden. Med det her initiativ kan man mødes på kryds og tværs. Vi siger ikke, at saunaen skal stå her på Moshuse Strand. Vi kan skifte mellem Løveodde og Skibelund. Nu ser vi, hvad der sker, siger Margrethe Knudsen.

- Det er fantastisk at kunne sidde i saunaen og kigge ud over Lillebælt, og så bagefter hoppe i vandet. Det er en god naturoplevelse. Og når vi får en sauna, så kan du hoppe i vandet flere gange, siger Margrethe Knudsen, der er tovholder på nytårseventen i vandkanten ved Moshuse Strand.

- Vi går ud i al slags vejr, og også når det er snestorm. Det er mest bøvlet, når der er et meget tynd lag is, det skærer i skinnebenet. Det er det værste.

Vinterbadning er godt for humøret, fortæller Torkil Olsen, der er en rutineret vinterbader. Han håber, at der kan komme lidt flere penge i kassen, så vinterbaderne kan købe en mobilsauna. Foto: Yilmaz Polat

Godt for humøret

Hun er dog ret sikker på, at der er interesse for at hoppe i baljen mellem 1. september og 1. april. På bare en uge fik Facebook-gruppen Halvøens Vinterbadere 80 medlemmer, og så henviser hun til, at vinterbaderforeningen "Hop i fjorden" på nordsiden af Kolding Fjord, har rigtig mange medlemmer.

Nogle steder er der ventelister til at komme inden for i saunaen efter den kolde dukkert. Og hun forstår godt, hvorfor det kolde gys og sauna trækker.

- Vinterbadning er et godt lille frirum. Det er som om, at tiden står stille. Du får frigivet nogle endorfiner med det kolde gys, siger Margrethe Knudsen, der sammen med Torkil Olsen havde stablet "nytårseventen" på benene.

Han bor selv ved Moshuse Strand og er en rutineret vinterbader.

- Det giver et kick og er godt for blodomløbet. Det er også godt for humøret. Det giver mig altid en god start på dagen, og skulle jeg ikke nå det om morgenen, så er det en god måde at afslutte dagen, siger Torkil Olsen.

- Vi går ud i al slags vejr, og også når det er snestorm. Det er mest bøvlet, når der er et meget tynd lag is, det skærer i skinnebenet. Det er det værste, siger Torkil Olsen, der glæder sig til at få selskab i vandet, og så er det fedt at kunne gå ind i sauna bagefter.

- Det har jeg faktisk aldrig prøvet, siger Torkil Olsen.

Sideløbende med at der bliver samlet ind til den mobile sauna, så arbejder man på, at der kan anlægges en bro ved Moshuse Strand, der kan bruges hele året af vinterbaderne.