40-årig mand er tiltalt for at true med at hælde syre i hovedet på sprogskoleelever

En nu 40-årig mand mødte ifølge anklageskriftet op ved sprogskolen i Kolding iført elefanthus og med flasker med salmiakspiritus og saltsyre, som han truede med at hælde i hovedet på eleverne. Onsdag skal han for retten i Kolding i en sag, der også omhandler dødstrusler og overtrædelse af våbenloven. Ved grundlovsforhøret nægtede manden sig skyldig.

Kolding: "Jeg vil hælde syre i hovedet på alle perkere, så de bliver blinde, mister lugtesansen og aldrig vil komme til at smage igen." Omtrent sådan har en nu 40-årig mand ifølge et omfattende anklageskrift sagt.

Ifølge anklageskriftet kom den dengang 39-årige mand med truslerne, da han mødte op på gaden foran sprogskolen i Kolding en eftermiddag i oktober sidste år iført elefanthus og bærende på en fiskestang og medbringende flasker med salmiakspiritus og saltsyre.

Ved det efterfølgende grundlovsforhør nægtede manden sig skyldig. Han forklarede, at han havde syre på sig, fordi han ville hjælpe en veninde med en stoppet vask, men han blev fængslet, og det er under varetægtsfængslingen, at han er fyldt 40 år.

Manden er også tiltalt for tidligere i oktober at møde op ved sprogskolen, hvor han skulle have sagt: "Er der nogen perkere derinde, for så skal de dø. Hvis du underviser dem, så skal du også dø".

Ifølge anklageskriftet, der indeholder flere end 30 kriminelle forhold, er det ikke den eneste gang, manden er kommet med trusler.

Han er skulle flere gange have truet sin sagsbehandler, der er ansat i Kolding Kommune. Han skulle blandt andet have sagt, at han ville "rive tungen ud af munden" på sagsbehandleren. Også en politiassistent fra Sydøstjyllands Politi skulle have været udsat for trusler, blandt andet med en sms, hvori der stod: "Krig !!! Nu er det personligt."