3F tabte sag i Arbejdsretten om fyringer: Meget ærgerligt

3F undrer sig stadigvæk over, at to fagligt aktive røg ud i en fyringsrunde hos ISS i starten af 2017.

Kolding: To ledere hos ISS, der gør rent på Kolding Sygehus, har familiemedlemmer blandt de ansatte, og 3F er overbevist om, at lederne via dem har vidst, hvem der var i gang med at etablere et tillidsmandssystem. Men det lykkedes ikke at overbevise Arbejdsretten om, at ISS bevidst arbejdede imod retten til at oprette et tillidsmandssystem.

LO havde på vegne af 3F rejst sagen, da kandidater til posten som tillidsmand og suppleant røg ud i en fyringsrunde i starten af 2017.

- Vi er meget ærgerlige over afgørelsen. Vi er fortsat af den opfattelsen, at ledelsen hos ISS vidste, at de fyrede havde planer om at stille op som tillidsmand og suppleant. Det er ærgerligt, at Arbejdsretten tror mere på ISS, end den tror på os, siger Marianne Henriksen, der er forhandlingssekretær i 3F.