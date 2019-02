3D-printcenter fik svær start: Værdien nedskrevet til nul kroner

Torsdag præsenterede Foreningen Business Kolding regnskabet for 2018, der viste et underskud på 7 millioner kroner, der primært skyldes, at foreningen har nedskrevet værdien af 3D-printcentret, Nexttech, til nul.

Af regnskabet, der blev præsenteret på generalforsamlingen i Business Kolding torsdag på Comwell Hotel, fremgik det, at værdien er nedskrevet til nul. Den afgående formand fortryder dog ikke, at foreningen har investeret i Nexttech.

Kolding: I dag er der 28 betalende medlemsvirksomheder af Nexttech. Ambitionen var for et år siden, at der var 80 medlemmer på nuværende tidspunkt. Videncentret er etableret som en forening, der tilbyder virksomheder at komme tæt på 3D-teknologien.

Foreningen Business Kolding er Koldings lokale forening, der arbejder for at skabe relationer mellem foreningens medlemmer og understøtte Fonden Business Kolding til enhver tids gældende strategi. Det er fonden, der hvert år får cirka 11 millioner af kommunen til at stå for den kommunale erhvervsfremme. Foreningen Business Kolding har 521 medlemmer i dag.Nexttech blev etableret med hjælp fra Foreningen Business Kolding i september 2017, og centret har i dag 28 medlemsvirksomheder. Medlem har mulighed for at lære, afprøve og producere produkter i 3D print ved hjælp af den nyeste teknologi.

Direktør i Nexttech Karsten Friis Hansen, der overtager posten for et år siden, er optimistisk på vegne af medlemsforeningen Nexttech. - Der er ikke tvivl om, at Nexttech har fået en svær start. Men tingene går i den rigtige retning, siger Karsten Friis Hansen, der håber, at foreningen i år kan fordoble antallet til cirka 50. Foto: Søren Gylling

Langt fra målsætningen

Sidste år sagde du, at I håbede på 80 medlemmer. I dag er der 28 medlemmer. Der er langt op til målsætningen?

- Det kan du sige. Men i år der rammer vi budgetterne. Vi har ramt budgettet i den første måned. Det gør vi også i februar. Vi er godt på vej, og der er ting på vej, der kan få tingene til at eksplodere, siger Claus Askjær, der håber, at 3D-printcentret med tiden kan sammenlignes med, hvad robotteknologi har gjort for Odense.

Direktør i Nexttech Karsten Friis Hansen, der overtager posten for et år siden, er da også meget optimistisk på vegne af Nexttech. Og i den forbindelse er det en stor hjælp, at Nexttech har fået slettet "gælden".

- Jeg er glad for beslutningen om at nedskrive værdier. Selvfølgelig. Nu slipper vi for at betaler renter. Men der er ikke tvivl om, at Nexttech har fået en svær start. Men tingene går i den rigtige retning. Vi har virkelig fået mange flere medlemmer det seneste år. Der er også store Kolding-virksomheder, der er kommet med. For et år siden var det hele lidt mere usikkert. Men i dag går det fremad, siger Karsten Friis Hansen, der håber, at foreningen i år kan fordoble antallet til cirka 50 medlemsvirksomheder.