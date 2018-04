39-årig stjal selv 60 cykler: Tre af fire tiltalte frifindes i sag om cykeltyveri

Kolding: Han gjorde rent faktisk det hele selv.

En 39-årig polsk mand forklarede i sidste uge, at han på egen hånd havde stjålet 60 cykler på tre dage i Kolding. Forklaringen blev afgivet i Retten i Kolding, hvor han sammen med tre andre polakker var tiltalt i sagen om omfattende cykeltyveri. Cykeltyven erkendte alle cykeltyverier og fortalte, at de tre andre intet havde haft med det at gøre, og at de heller ikke vidste, at han havde stjålet cykler.

Og sådan faldt dommen også ud.

Retten i Kolding idømte den 39-årige mand ni måneders fængsel for frem til den 17. januar i år at have stjålet 60 cykler fra mange forskellige adresser i Kolding.

De tre andre blev frifundet, og det kom ikke bag på Sigurd Trolle, forsvarer for den 39-åriges kæreste, der var tiltalt for de samme ting som den dømte.

- Det er ikke nogen kæmpe overraskelse. Det var ret oplagt, at det var personer, der ikke havde noget med det at gøre. Der var ingen beviser på, at de havde noget med det at gøre, siger han.