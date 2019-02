39-årig motorcyklist dræbt i soloulykke

Egtved: Fredag aften omkom en 39-årig mand fra lokalområdet i en soloulykke, da han på motorcykel kørte ind i et træ på Søndermarksvej, der ligger mellem Kolding og Vejle. Det var en forbipasserende, der klokken 21:42 fandt den væltede motorcykel, som lå i siden af vejen og slog alarm til myndighederne, oplyser Arno Petersen, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

Føreren af motorcyklen blev erklæret død på stedet.

Politiet ved endnu ikke, hvad der forårsagede uheldet, men Arno Pedersen siger, at der har været en bilinspektør ude og se på stedet for at undersøge de nærmere omstændigheder omkring ulykken.

Han gør også opmærksom på, at familien er underrettet.