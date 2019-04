37-årig blev idømt fem års fængsel for at have voldtaget sin kæreste seks gange: Nu har Landsretten frifundet ham

Kolding/Viborg: En 37-årig mand slipper for fængsel, efter Landsretten i Viborg fredag har frifundet ham for at skulle have begået flere voldtægter.

Den 37-årige blev i november sidste år dømt ved Retten i Kolding for at have voldtaget sin ekskæreste seks gange samt en kvinde, han var i et kærestelignende forhold med. I alt dømte Retten i Kolding ham for syv voldtægter, som kostede ham fem års fængsel.

Dommen blev anket til frifindelse, og den anke har han altså fået medhold i og kan nu kalde sig en fri mand.

- Landsretten har lagt til grund, at der ikke er det nødvendige forsæt til at kunne finde ham skyldig i at have tiltvunget sig samleje. Derfor er der heller ikke forsæt til at vide, at det var voldtægt, det han gjorde. Som jeg hører det, mener Landsretten, at man skal være mere sikker på, at han tiltvang sig samleje, siger sagens anklager, Emil Stenbygaard.

Landsrettens afgørelse kommer også bag på anklageren:

- Jeg er overrasket over sagens resultat, men man må også være ærlig at sige, at i den her type sager, så er det forklaring mod forklaring. Det vil det være langt hen ad vejen omkring det, der er sket. Der må vi som anklagemyndighed konstatere, at der skal mere til, siger han.