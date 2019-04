36-årig sigtet for voldeligt hjemmerøveri: Stjal mobiltelefon, kontanter og fem gram hash

Kolding: En 36-årig mand blev tirsdag ved middagstid varetægtsfængslet i fire uger, efter han blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Kolding.

Den 36-årige er sigtet for at have begået et voldeligt hjemmerøveri mod en mand, der er bosat i en lejlighed på Kedelsmedgangen. Ifølge sigtelsen slog den 36-årige lejlighedens beboer med knyttet hånd i hovedet og på kroppen. Derudover skulle han have truet beboeren med en kniv.

Ifølge sigtelsen stjal den 36-årige derefter beboerens mobiltelefon, nogle kontanter og fem gram hash.

Den 36-årige har angiveligt ikke været alene om røveriet, da det af sigtelsen fremgik, at der var to medgerningsmænd. Disse medgerningsmænd er stadig på fri fod, og derfor foregik grundlovsforhøret bag lukkede døre.

Røveriet skete søndag morgen omkring klokken 07.55, og den 36-årige blev anholdt mandag.

Den 36-årige nægtede sig skyldig, lige som han også nægtede at udtale sig.