36-årig mand fra Kolding havde over 3000 kanonslag liggende i hjemmet

Kolding: Sydøstjylland Politi var fredag aften på besøg på en adresse på Rylevej i Kolding.

Man havde modtaget et tip om, at der fra adressen blev solgt fyrværkeri. Da politiet ankom, opdagede man da også, at der både blev solgt ulovligt fyrværkeri og lovligt fyrværkeri, som den 36-årige dog ikke havde tilladelse til at sælge.

Alt i alt fandt politiet fyrværkeri svarende til 37 kilo rent krudt, heriblandt 3056 kanonslag.

Det bliver han nu sigtet for.

Den højeste tilladte mængde krudt, man må opbevare i eget hjem, er fem kilo NEM. NEM står for "Netto Eksplosiv Mængde" og angiver, hvor meget krudt der er i fyrværkeriet. Det står på al nyt fyrværkeri, og man kan regne med, at krudtet udgør cirka en fjerdedel af totalvægten.