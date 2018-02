350 elever lærte om kroppen: Så hev underviseren en grisetarm frem

Videnskab for børn

Onsdag kunne mere end 350 elever fra Koldings folkeskoler tage på hjernerejse på Kolding Bibliotek. Eleverne byggede hjerner, så på tarme og levede et helt liv på blot fem minutter.

Og en af dagens oplevelser var netop VR-brillerne, hvor Martha, Malou og de andre børn levede et helt liv på blot fem minutter.

Dagen er arrangeret i et samarbejde mellem DR, Experimentarium og landets biblioteker og skal sætte fokus på "den geniale krop".

Martha Weile og Malou Feldborg Christensen går i 3.b på Vonsild Skole. De er to ud af omkring 350 elever fra forskellige skoler i Kolding Kommune, som onsdag deltog i en hjernerejse på Kolding Bibliotek.

Hun strækker armene frem i luften og føler på noget. Det er luft, men for Martha er det en hund. Den er stor i forhold til hende. Det var derfor, hun blev forskrækket, da hun først så den.

Malou trækker VR-brillerne ned over Marthas øjne igen.

Ordene siges hurtigt og nervøst. Men også lidt med et smil. De kommer fra niårige Martha. Hun er i en anden verden lige nu, og hendes jævnaldrende veninde Malou hjælper hende med at blive der.

DR kører i øjeblikket et tema om "Din Geniale Krop", der er en del af mediets overordnede fokus på videnskab i år 2018. Temaet indeholder blandt andet fire TV-programmer om kroppens udvikling, der vises i øjeblikket.To af dem ligger allerede i tv-arkivet på DR og www.dr.dk

Kolding Bibliotek er et ud af tre biblioteker, der får besøg af DR og Experimentarium. 66 biblioteker fra hele landet søgte om at få besøg.

- Ej! Helt ærligt, lyder det som et ekko.

- Vi ville helst lave et hjerte, siger Cristina, og Amalie fortsætter:

Cristina Pedersen og Amalie Kuhn fra 6. klasse på Harte Skole laver et rødt hjerte.

Snart begynder hænder, hjerner, næser og øjne at tage form. De er lavet af piberensere.

Fra mund til mås

Formålet med dagens hjernerejse er at give skoleeleverne et videnskabeligt indblik i kroppen og menneskets hjerne.

Hvordan udvikler kroppen sig? Hvordan arbejder kroppen og hjernen sammen? Hvordan ser vi ud indeni?

En sur, men også en smule sødlig lugt breder sig i biblioteket. Efterhånden lidt kvalmende.

- Her har vi tungen. Og kan I se det hul her? Det er luftrøret. Nu siger vi, at maden kommer ind i munden. Bum, så lukkes luftrøret.

Nicolai Terp Holm stikker sin finger ind i spiserøret, der engang har tilhørt en gris. Han er studentermedhjælper på Experimentarium i København og skal vise, hvordan et menneskes fordøjelsessystem virker ved at dissekere netop sådan et fra en gris.

- Mennesker og grise er enormt ens indvendigt. Og på den her måde kan børnene lære rejsen fra mund til mås, fortæller han.

Han hiver en bleg, lyserød og klistret klump op af spanden. Han trækker den lidt fra hinanden, så fedt og sener kan ses helt oppe på den bageste række. Det er mavesækken, eller æltemaskinen, som han kalder den.

- Aaaaaaad! Lyder det i kor fra eleverne.

Men det bliver værre endnu, da Nicolai hiver og hiver den syv meter lange tyndtarm frem. For sådan en, har de fleste jo spist, siger han og fortæller om røde pølser og hotdogs.

Flere af børnene vrænger ansigt. Det er snart tid til madpakker.