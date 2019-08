33-årig mand varetægtsfængslet i sag om stor mængde amfetamin

Torsdag aften klokken 22.12 anholdte politiet en 33-årig mand på Allikevej, og fredag blev han varetægtsfængslet i fire uger sigtet for at være i besiddelse af 1,7 kilo amfetamin og 12.000 kroner i kontanter, som han har tjent på narkosalg.

Kolding: En 33-årige mand fra Kolding blev varetægtsfængslet fire uger efter grundlovsforhøret i Retten i Kolding fredag. Manden er sigtet efter straffelovens paragraf 191, der handler om videresalg af euforiserende stoffer.

Ifølge sigtelsen fandt politiet 1,7 kilo amfetamin på en adresse på Allikevej torsdag aften. Manden var også i besiddelse af 12.000 kroner i kontanter, som ifølge sigtelsen er tjent ved at sælge stoffer.

Forsvarsadvokaten forklarede i retten, at hans klient erkender, at han var i besiddelse af 204 gram amfetamin, som var til eget forbrug. Men han nægter kendskab til den resterende mængde amfetamin.

Efter sigtelsen var læst op, blev døren lukket for offentligheden på begæring af anklageren. Anklageren begrundede det med, at der er tale om en større mængde amfetamin, og af hensyn til politiets videre efterforskning er der brug for, at der ikke kommer detaljer ud fra grundlovsforhøret.