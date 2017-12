3280 børn er blevet født i Kolding

Selvom der stadig er en håndfuld dage tilbage af 2017, er der allerede nu blevet født flere børn i Kolding i år, end der blev født hele sidste år. Afdelingsjordemoder glæder sig over, at der er gang i butikken.

Sidste år blev der forudset et såkaldt babyboom, og der blev i finansloven oprettet en pulje på 50 millioner kroner til landets fødeafdelinger. Fødeafsnittet på Kolding Sygehus fik også del i de penge, og det har blandt andet betydet, at man har kunnet køre en ekstra jordemoder ind i vagtplanen.

- Det er positivt, at der er gang i butikken på den måde. Det passer godt med udviklingen på landsplan, så det er faktisk ikke noget, der kommer bag på os. Vi glæder os bare over, at vi har travlt. Vi regner med at kunne runde 3300 fødsler, siger Karina Lund, der er afdelingsjordemoder på fødeafsnittet på Kolding Sygehus.

Kolding: Året nærmer sig sin afslutning, og i takt med at 2017 rinder ud, får fødsels-træet på fødeafdelingen på Kolding Sygehus flere grønne blade. Hvert blad markerer et nyfødt barn, og i år er der allerede flere blade på træet, end der var hele sidste år.

Travl sommer

I 2016 var især maj og juni travle med henholdsvis 275 og 260 fødsler. Igen i år har maj været travl.

- Vi ligger typisk højt hen over sommeren. I både maj, august og oktober er der blevet født omkring 300 børn i år, siger Karina Lund.

Lige som antallet af fødsler er steget, er antallet af gravide, der henvender sig med problemer som eksempelvis smerter, også steget. I 2016 var der 3832 af den slags patienter, mens tallet i år er 4899.

- Vi har fået mange henvendelser ud over fødsler, og det er også en vigtig del af vores arbejde at tage os af dem, så de skal bare blive ved med at henvende sig. Nogle ting er en speciallæge nødt til at se på. Stigningen i henvendelser må også hænge sammen med et højere antal fødsler, siger Karina Lund.

Allerede nu kan afdelingsjordemoderen fortælle, at 2018 også bliver et travlt år.

- Beregningerne viser, at vi ikke skal regne med at gå ned næste år. Det bliver det samme som i år.