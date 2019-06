32-årig tiltalt for omfattende bedrageri: Handlede for næsten en halv million på nettet uden at betale

Lægger man beløbet for onlinehandlen og malerarbejdet sammen, har den 32-årige angiveligt snydt for i alt 574.182,33 kroner. Arkivfoto: Mads Nissen / Ritzau Scanpix

I løbet af en periode på under en måned handlede en 32-årig mand 219 gange på nettet uden at betale for det. Sådan lyder tiltalen mod den 32-årige, der torsdag skal møde i Retten i Kolding.

Lunderskov: En 32-årig mands kreditkort har angiveligt været rødglødende i december 2017 og januar 2018. Ifølge et anklageskrift mod den 32-årige har manden nemlig handlet hele 219 gange på internettet i perioden mellem den 9. december og 4. januar. Der er bare et problem: Pengene er ifølge anklageskriftet aldrig blevet trukket fra det kreditkort, han har benyttet. Derfor skal den 32-årige møde i Retten i Kolding torsdag, hvor han er tiltalt for omfattende databedrageri under særligt skærpende omstændigheder. Ifølge anklageskriftet har han handlet på nettet for i alt 472.216 kroner uden at betale en rød reje det. Alle de 219 bestillinger er angiveligt blevet sendt til en adresse i Lunderskov. Af anklageskriftet fremgår det, at manden skulle have angivet falske oplysninger, da han bestilte varerne, og den 32-årige har angiveligt lavet flere bestillinger om dagen. Ifølge anklageskriftet har han eksempelvis lavet 27 bestillinger i løbet af den 12. december. Den første ordre skulle han have sendt af sted klokken 07.36 om morgenen, mens den sidste blev lavet klokken 23.58. Kun ni og en halv time senere gik angiveligt i gang med at bestille igen, og sådan gik dagene for den 32-årige, der, hvis anklagemyndigheden får sin vilje, kan se frem til fængselsstraf.

Straffeloven §279 Den 32-årige er tiltalt for staffelovens §279, som lyder:

For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab.

Der er som udgangspunkt en strafferamme på 1 år og 6 måneders fængsel. Hvis der er tale om grovere bedrageritilfælde er strafferammen imidlertid op til 8 års fængsel.

Snød malerfirmaer Anklageskriftet stopper dog ikke ved det omfattende databedrageri. Den 32-årige er således også tiltalt for at have snydt et malerfirma fra Bramming, som han angiveligt har fået til at udføre et stykke malerarbejde den 1. september 2017 på adressen i Lunderskov. Dette stykke arbejde løb op i et beløb på 39.125 kroner, som manden heller aldrig betalte. Samme nummer lavede han halvanden måned senere, da han ifølge anklageskriftet bestilte endnu et stykke malerarbejde hos et firma i Børkøb. Denne gang blev malerarbejdet udført i Fredericia og kostede 62.840 kroner. Retssagen mod den 32-årige, der ifølge anklageskriftet stammer fra Randers, starter torsdag og forventes at vare i tre dage. Ifølge planen falder der dom tirsdag den 2. juli.