En 32-årig mand påstod under et retsmøde i sidste uge, at han var agent for politiet, og at politiet havde fået ham til at holde øje med et kærestepar, der er tiltalt for at have opbevaret hælervarer for næsten 156.000 kroner. Onsdag viste det sig, at der måske var mere i påstanden, end man skulle tro, og det fik betydning for sagen.