31-årig stukket med kniv i Kolding midtby

Et knivstikkeri fandt klokken 2.26 natten mellem lørdag og søndag sted i Kolding midtby. Gerningsmændene er fortsat på fri fod, og politiet håber at høre fra vidner.

Kolding: En 31-årig mand fra Kolding blev klokken 2.26 natten til søndag udsat for et knivstikkeri under en bytur i Kolding.

Knivstikkeriet har fundet sted på parkeringspladsen i Borchs Gård, hvor den 31-årige angiveligt blev umotiveret overfaldet af en gruppe mennesker.

- Forurettede siger, at de er kommet gående ad Jernbanegade ved Tordenskjold og videre ind i en smøge eller en tunnel, der fører ind til Borchs Gård. Der har ikke været nogen forudgående uoverensstemmelse med nogen. De træffer nogle danske mænd, som står foran Tordenskjold, og de har en kort dialog med dem, men de har ingen mistanke om, at det er dem, som er fulgt efter dem. Da de kommer ind i Borchs Gård, bliver de overfaldet af 10-12 personer, som bliver beskrevet som mellemøstlige af udseende, men ellers kan de ikke give ret meget signalement, siger Arno Rindahl Petersen, som er vagtchef hos Sydøstjyllands Politi.