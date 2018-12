3074 kroner i prisforskel på Koldings dyreste og billigste plejehjemsplads

I Teglgårdsparken ligger kommunens dyreste plejehjemsboliger. Her skal lejeren af med mindst 8550 kroner plus forbrug i husleje om måneden.

Kolding: Prisforskellen mellem den billigste og den dyreste bolig på et plejehjem i kommunen er 3074 kroner om måneden. Det viser den nye plejehjemsoversigt fra Ældreministeriet. Boligorganisationen Alfabo administrerer Teglgårdsparken. Her er den laveste husleje 8550 kroner om måneden, og dermed er Teglgårdsparken kommunens dyreste. Om prisen siger Alfabos formand Bent Jacobsen:

- Lejens størrelse er lovbestemt. Huslejen beregnes ud fra byggesummen. Hvis vi kigger på Teglgårdsparken, så var der udskrevet en konkurrence til byggeriet, og her vandt et forslag, der desværre havde rimeligt store gangarealer. De kvadratmeter lægges til de enkelte lejligheder, så du i princippet kan have en lejlighed på 34 kvadratmeter og så måske skal betale for 58 kvadratmeter.

Alfabo må ikke sætte prisen på lejlighederne ned, for den enkelte afdelings økonomi skal løbe rundt i sig selv.

- Selv om prisen for en bolig i Teglgårdsparken er høj, så er det ikke en specielt god forretning for boligselskaber at drive plejehjem. Plejehjemmene drives som alle andre afdelinger, og driften er reguleret af lovgivningen, forklarer han.

Annette Lund, der er senior- og sundhedschef i Kolding Kommune, fortæller, at for de seks plejehjem, som kommunen administrerer, så betaler de ældre balanceleje.

- Det vil sige, at de betaler de faktiske udgifter, der er i afdelingen, og beløbet indeholder ud over selve lejen også udgifter til for eksempel forsikring, renovation og vicevært.