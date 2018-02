30 procent flere er blevet hjemløse i Kolding: Udvalgsformand vil undersøge årsagen

Formand for social- og sundhedsudvalget vil tage hjemløshed op på næste udvalgsmøde, efter rapport viser, at der er kommet flere hjemløse i Kolding.

Kolding: Antallet af hjemløse i Kolding Kommune er steget. Den seneste opgørelse, som analysecentret Vive står bag, viser, at der i 2017 var 67 hjemløse i kommunen mod 47 i 2015. Det svarer til en stigning på 30 procent.

Og det giver anledning til bekymring hos SF'eren Karina Lorentzen, der er formand for social- og sundhedsudvalget.

- Jeg synes, det er trist, når folk bliver hjemløse. Det er nedbrydende for deres tilværelse, og det får vidtrækkende konsekvenser for deres liv. Vi er nødt til at tage det rigtig alvorligt, for det er problematisk, at der bliver flere hjemløse i kommunen, siger Karina Lorentzen.

I opgørelsen kommer Vive ikke nærmere ind på årsagen til stigningen, og derfor vil udvalgsformanden bringe hjemløse-situationen på dagsordenen ved næste møde i social- og sundhedsudvalget.

- Det er en sag, der ligger mig meget på sinde, og derfor vil jeg tage den op i udvalget, så vi kan finde ud, hvad baggrunden for stigningen er. Vi skal se på, om vi har det rette mix af tilbud til den her gruppe borgere, siger Karina Lorentzen.