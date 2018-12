30-årig dømt for at køre mand ned - hans barndomsven slipper med bøde

En 30-årig mand er blevet idømt tre måneders ubetinget fængsel for at have påkørt en mand i nærheden af Skovparken i januar. Den 30-årige ramte ifølge anklageskriftet manden på benet. Hans barndomsven, en 27-årig, der var med i bilen, slipper med en bøde.

Kolding: Vejen skilles for de to barndomsvenner, der var tiltalt for at have kørt en mand ned og bragt andres liv i fare ved at køre op på et fortorv i nærheden af Skovparken den 5. januar i år.

Det står klart, efter Retten i Kolding har fældet sin dom over de to mænd. Den 30-årige, som kørte bilen, er nemlig blevet idømt tre måneders ubetinget fængsel, men den 27-årige, der var passager, slap med en bødestraf, fordi han havde kørt uden sele. Den 27-årige blev i øvrigt frifundet for de forhold, der handlede om at bringe andres liv i fare.

Mændene nægtede sig begge skyldige i at have påkørt nogle, men de erkendte at have kørt over i den modsatte side af vejen, op på fortorvet og hen mod en gruppe mænd. Den 30-årige forklarede i retten, at barndomsvennerne var blevet snydt for noget hash, som de ellers havde givet 1000 kroner for, og at der efterfølgende var blevet sendt et tæskehold efter dem.