- Jeg er pisseked af, at Momme rejser. Det har været fantastisk at have ham som rektor. Han har altid været imødekommende og fået os til at føle os velkomne, siger Mia, der både sidder i skolens elevråd og er elevrepræsentant i gymnasiets bestyrelse.

Når Mia og de øvrige elever på skolen snart går på sommerferie, er det nemlig også et farvel til Momme Mailund. Fra 1. august har han fået nyt job som administrerende direktør på den store uddannelsesinstitution Rybners i Esbjerg, hvor han skal være øverste chef for 550 ansatte og 3800 årselever.

Elevernes buddy

Hun fortæller, at mange elever holder af den afgående rektor.

- Vi ser ham mere som en buddy. Han kan godt være skrap, men opfører man sig godt, er han det ikke. Det sjoveste ved ham er, at han er i øjenhøjde med eleverne og prøver at være in. I nogle af de videoer, han har lagt ud på skolens facebookside, prøver han virkelig at bruge vores humor, smiler Mia Rosengreen.

Momme Mailund kalder det selv vemodigt at sige farvel til gymnasiet i Kolding.

- Jeg kommer især til at savne eleverne, for i mit nye job kommer jeg jo ikke til at have med eleverne at gøre. Og så vil jeg savne de dygtige og dedikerede medarbejdere her på skolen, siger han og fremhæver, at han efterlader Kolding Gymnasium som en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, en god kultur blandt eleverne og som et sted med plads til mange forskellige typer.

I sin tale til den afgående rektor fremhævede skolens bestyrelsesformand Jan Stentoft blandt andet, at noget af det, der kendetegner Momme Mailund, er respekt for forskellighed, ordentlighed, passion, engagement, og at han har "menneskelig tække."