29-årig sigtet for narkokørsel efter biljagt

Kolding: Fredag klokken 17.42 sluttede en biljagt i Kolding, da politiet fik anholdt en 29-årig mand fra Vejle. Biljagten startede på Fyn, hvor den 29-årige havde forsøgte at køre fra politiet i en sort Mercedes. Manden fra Vejle er blevet løsladt, efter han er blevet afhørt i sagen. Den 29-årige er sigtet for at køre i en stjålet bil med stjålne tyske nummerplader uden kørekort. Ydermere har politiet sigtet ham for narkokørsel, og derfor fik han også udtaget en blodprøve, oplyser Jesper Duus, der er vagtchef for Sydøstjyllands Politi.