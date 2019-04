29-årig narkopåvirket mand udløste biljagt fra Fyn til Kolding: Havde barn i bilen

- Vi fik manden standset i Strandhuse i Kolding klokken 17.40. Her viste det sig, at manden var påvirket af narko. Bilen var stjålet et sted i Syd- og Sønderjylland, og han havde skiftet nummerpladerne ud med stjålne tyske nummerplader, fortæller vagtchef Jesper Duus fra Sydøstjyllands Politi.

Forsigtig biljagt

Ifølge vagtchefen deltog 10 patruljebiler i jagten på den stjålne Mercedes, men biljagten foregik forholdsvist stille og roligt.

- Det var med 40 til 80 kilometer, da han kom ind i Kolding. Det kan jo også være farligt, men vi skønnede, at eftersættelsen ikke foregik på en måde, der gjorde at han skulle sigtes efter straffeloven, siger Jesper Duus.

På den baggrund blev manden løsladt efter afhøring på politigården. Men der venter et retsligt efterspil på den 29-årige vejlenser, der er sigtet for biltyveri, kørsel i narkopåvirket tilstand, og for at i køre bil selvom han er frakendt førerretten.

Et øjenvidne fortalte fredag til TV SYD, at vedkommende havde set et barn i bilen. Sydøstjyllands Politi bekræfter til TV SYD, at der var et barn i bilen under biljagten, men vagtchefen vil ikke fortælle yderligere.

- Der er en relation mellem barn og bilist, men mere vil jeg ikke komme ind på, siger vagtchef Jesper Duus til TV SYD.