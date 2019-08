29-årig bakkede ind i bekendt med vilje: Fik bilen konfiskeret efter adskillige forbrydelser

Kolding: En diskussion mellem to bekendte, der bor i Skovparken, endte onsdag eftermiddag med, at en 29-årig mand satte sig ind i sin bil og med vilje bakkede ind i sin bekendte.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi, der ikke ved, hvad diskussionen handlede om.

Den 29-årige stak efterfølgende af i sin bil, men vendte senere tilbage til sin lejlighed. Her blev han opsøgt af politiet, efter den bekendte havde meldt den 29-årige til politiet efter det tidligere optrin. Ifølge vagtchef Brian Fuglsang blev den 29-årige noget ophidset, da politiet ankom til lejligheden, men det lykkedes alligevel politiet at finde frem til den 29-åriges bil, som de konfiskerede.

Det gjorde de på baggrund af, at den 29-årige foruden at have kørt ind i den bekendte havde kørt bil tre gange, selvom han har fået frakendt sit kørekort.