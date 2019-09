272 virksomheder får bonus på i alt 5,8 mio. kr. for at ansætte praktikanter

Samlet set har 272 Kolding-virksomheder fået en bonus på samlet 5,8 millioner kroner, fordi de har taget flere praktikanter end de var forpligtede til. Samtidig har mere end 500 Kolding-virksomheder fået bøder for samlet 1,6 millioner kroner, fordi de ikke lever op til måltallet for praktikpladser.

Ordningen betyder, at der er bøder til de virksomheder, der ikke opretter et tilstrækkeligt antal praktikpladser sammenholdt med antal faglærte medarbejdere. Omvendt er der bonus til virksomheder, der øger antallet af aftaler med praktikanter.

I 2016 blev den daværende Venstre-regering og arbejdsmarkedets parter enige om at styrke virksomhedernes incitament til at oprette flere praktikpladser til unge i erhvervsuddannelse. Målsætningen var 8.000-10.000 flere praktikpladser årligt.

Kolding: 272 virksomheder i Kolding har i gennemsnit fået 21.000 kroner i bonus, fordi de har været villige til at ansætte praktikanter. Det viser en aktindsigt hos ATP, der administrerer ordningen, der skal være med til at sikre, at der bliver oprettet flere praktikpladser i Danmark.

Formålet med AUB-ordningen er at oprette flere praktikpladser inden for erhvervsuddannelserne. Hvert år får arbejdsgivere et mål for, hvor mange elever de skal ansætte, inden året er gået. De arbejdsgivere, der overstiger deres mål for elever, kan få bonus, mens de, der ikke lever op til deres mål, skal betale et bidrag til Praktikplads-AUB. På landsplan har 41.639 virksomheder fået en bøde, og den største bøde er landet hos PostDanmark, der skal betale to millioner kroner.

Brug for flere hænder

I Kolding er duksen Kolding Kommune, der får en bonus på 345.000 kroner for at tage flere praktikanter end deres måltal. Det er blandt andet indsatsen målrettet elever, der vil uddanne sig til social- og sundshjælpere eller assistenter, der gør, at kommunen får en bonus. Der gøres en stor indsats for at rekruttere og fastholde eleverne, forklarer Dorte Jørgensen, der er leder af Uddannelse og HR i social-, sundheds- og fritidsforvaltningen.

- Vi har brug for at ansætte dem bagefter. Når vi kigger frem, så er der en stor del vores nuværende medarbejdere, der går på pension. Og med et stigende antal ældre, så vil der højst sandsynligt være brug for flere hænder. Derfor giver det rigtig god mening, at vi opfylder vores dimensionering, og vi får fastholdt vores medarbejdere, siger Dorte Jørgensen, der samtidig roser medarbejder ude på blandt andet plejecentre for at løfte opgaven.

Det kniber derimod for 554 virksomheder i postnummeret 6000 at leve op til deres måltal. Kolding-virksomhederne har fået bøder på mellem 45.000 kroner og 3 kroner fordi de ikke lever op for måltallet for praktikpladser. I Kolding er det den statslige uddannelsesinstitution AMU Syd, der topper listen over de 554 virksomheder, der skal betale. Amu Syd skal betale 45.112 kroner.