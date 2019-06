27-årig uden underbukser sigtet for hærværk og voldelig opførsel i Kolding

Kolding: En 27-årig mand fra Kolding blev tidligt lørdag morgen klokken 06.36 sigtet for hærværk. Politiet mener, at det formentlig var ham, der kort forinden havde kastet en potteplante gennem en rude til restauranten Spirit Sushi i Klostergade. Den 27-årige var på stedet, da politiet ankom.

Ifølge politiet var den 27-årige beruset, og hans adfærd var meget truende. Han kastede blandt andet med cykler og slog på flere butiksruder, alt imens han havde taget sine underbukser af. Derfor blev han også sigtet for voldelig opførsel jf. ordensbekendtgørelsen.

Den 27-årige mand var lørdag formiddag fortsat i politiets varetægt for at sove rusen ud. Her blev han også tilset af en læge.