Sygeplejerske Jeanett Bader, Kolding, har 15. februar 25 års jubilæum i Kirurgisk Ambulatorium, Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus.

Jeanett Bader blev uddannet som sygeplejerske i 1991. I 1996 blev hun ansat på Ortopædkirurgisk afdeling, Kolding Sygehus. Siden 2004 har hun været i Ortopædkirurgisk Ambulatorium.

Jeanett Bader er fortrinsvis i hånd- og knæteamet, hvor hun har opnået kompetencer på ekspertniveau, hvilket er til stor gavn for både patienter, pårørende og kollegaer.

Jeanett Bader er pligtopfyldende og yder en fremragende sygepleje med udgangspunkt i patientens behov, lyder det fra hendes arbejdsplads.Her er hun også værdsat for fleksibilitet, for højt fagligt engagement og stor faglig indsigt i den ortopædkirurgiske sygepleje. Jeanett Bader har et smittende engagement og er en utrolig loyal og omsorgsfuld kollega. Hun formår at samarbejde med alle og bidrager til et godt arbejdsmiljø, så Jeanett Bader er yderst respekteret blandt kollegaer, fastslår sygehuset. /exp