Den 25-årige blev dømt for at have slået sin kæreste to gange og at have rykket hende i håret. Derudover blev han også dømt for vidnetrusler, hvor han bad kæresten lyve for politiet.

Kolding: En 25-årig mand er blevet straffet med fængsel, efter Retten i Kolding onsdag fandt ham skyldig i vold og trusler mod sin kæreste, som han har en syv måneder gammel dreng med.

Det oplyser anklager Lene Kirkegaard. Fængselsstraffen lyder på ni måneder, hvoraf de fire er ubetinget.

Den 25-årige var anklaget for at have slået sin kæreste og have rykket hende i håret under et skænderi, der udviklede sig til et mindre håndgemæng. Derudover var han også anklaget for, at have stukket hende i øjnene med sine fingre.

- Han blev dog ikke dømt i fuldt omfang. Han blev dømt for at have slået hende to gange og rykket hende i håret, men det med øjnene fandt retten ikke beviser for, siger Lene Kirkegaard.