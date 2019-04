En 25-årig mand fra Aarhus er blevet idømt fængsel i to år og ni måneder efter en række tyverier mod skoler. Tyverier omfatter 35 stjålne computere fra Skanderup Efterskole, Skanderup-Hjarup Forbundsskole og Lunderskov Efterskole.

Skanderup/Lunderskov: To år og ni måneder plus et erstatningskrav på halvanden million kroner.

Sådan lød mandagens konklusion ved retten i Horsens, da en 25-årig mand fra Aarhus blev dømt for flere indbrud og tyverier af blandt andet bærbare computere på efterskoler i Jylland og på Fyn.

Tilbage i juni 2018 var den 25-årige Tarik Dozgic blandt andet forbi Skanderup Efterskole, hvor han stjal 17 computere, og Lunderskov Efterskole, hvor manden stjal 15 computere. Herudover stjal han også tre computere fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole.

I første omgang nægtede den 25-årige sig skyldig, men under et retsmøde den 25. marts erkendte han stort set alle anklager.

Ifølge Sydøstjyllands Politi fik over 200 efterskoleelever stjålet deres computere i forbindelse med den 25-åriges serietyverier.

Manden er dømt til at betale erstatningen på halvanden million kroner for alle de stjålne computere samt en række andre tyvekoster, oplyser anklageren for Sydøstjyllands Politi, Lone Petri Kristensen.