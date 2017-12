24 timers fotokalender: Glædelig jul Kolding

Fotojournalist Søren Gylling fortæller i denne foto-julekalender historien om et døgn i Kolding Kommune. Fra midnat til midnat - fra de første står op, til de sidste slukker lyset og går hjem. Vi bringer hver dag indtil jul et billede fra "24 timer i Kolding".

Kl. 23-24: Har man gået en tur omkring Slotssøen i Kolding i december, har man sikkert lagt mærke til et usædvanligt stort, lysende juletræ lige over for Koldinghus.

Flagstangsjuletræet, som det hedder, består af 2000 lys og er ti meter højt. Det er sat op omkring flagstangen i Paul og Ingrid Johansens have på Søgade 24 - lige ned til Slotssøen. De lange guirlander af pærer blev sat op under lysfestivalen, selv om det ikke havde noget med den at gøre.

-Vi synes, der var så mørkt i vores have. Derfor satte vi det op. Det er ikke, fordi vi er specielt glade for julepynt. Det tog fire timer, og det var hundekoldt, fortæller Paul Johansen.

Ægteparret har siden fået masser af respons på flagstangsjuletræet. Mest fra naboerne, der roser det højt, men også fra fremmede. En enkelt har endda sendt en rosende SMS.

- Vi er glade for at kigge på det, men endnu mere glade for at andre også får noget ud af det, siger Paul Johansen, der er lidt overvældet over den opmærksomhed, flagstangsjuletræet har givet.