24 timers brandudsalg af flybilletter spoleret: Hjemmesiden gik i sort

Vamdrup: Mange håbefulde bornholmere, midtjyder og københavnere klikkede sig forgæves ind på dat.dk for at booke billige flybilletter mellem landsdelene.

Udsalget blev skudt i gang kl. 15.00 torsdag d. 11. januar, men kort efter var hjemmesiden ude af drift.

- Nedbruddet skete på et yderst uheldigt tidspunkt. Det beklager vi, og vi har besluttet at give vores kunder endnu en mulighed, for at købe flybilletter på udsalg i den nærmeste fremtid" udtaler og lover Jesper Rungholm, CEO hos DAT, der har hovedsæde i Vamdrup.

Problemet på hjemmesiden, som skyldes overbelastning af virksomhedens servere, blev løst samme aften, hvor flere tålmodige kunder kunne udnyttede udsalget, og dermed fik fingre i de attraktive flybilletter, ksriver selskabet i en pressemeddelelse.

Men for at de mange, som gik forgæves kan få en ny chance, vil DAT afholde endnu et udsalg i den nærmeste fremtid. Det nye udsalg vil bl.a. blive annonceret på flyselskabets Facebook-side.