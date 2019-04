KOLDING: Natten til mandag klokken 01.15 skete der et uheld på Esbjergmotorvejen ved Kolding. Her påkørte en 42-årig mandlig bilist fra Vejen nemlig en forankørende bil. I bilen sad der en 24-årig mand fra Slagelse, der som følge af påkørslen fik totalskadet sin bil. Der skete dog ingen personskade hos nogen af de to parter.