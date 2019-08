Kolding: En 24-årig mand fra Fredericia blev natten til lørdag anholdt og sigtet for vold uden for AL Passagen i Jernbanegade, efter at have slået en 27-årig dørmand fra Zwei Grosse Bier Bar i hovedet.

Manden havde forinden slået og sparket en ukendt mand, som dørmanden ville komme til undsætning.

Den 24-årige blev derefter taget med i detentionen og kunne efterfølgende forlade den med en sigtelse for vold.