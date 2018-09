Den 24-årige forklarede, at han ikke vidste, der var hælervarer i bilen. Men en medgerningsmand på 21 år og et vidnes forklaring overbeviste retten om, at den 24-årige altså havde en idé om det.

Kolding: En 24-årig mand fra Christiansfeld vidste ikke, hvorfor han og en kammerat skulle hente en tre år yngre mand ved Brændkjærkirken og køre ham til Skovparken den 12. januar 2016. Den 24-årige vidste i starten heller ikke, hvad der var i den store vaskebalje, den 21-årige løftede ind i bilen. Den 24-årige vidste knap nok, hvem den 21-årige, der kommer fra Vojens, var. De var blot bekendte.

Sådan forklarede den 24-årige mand i hvert fald ved Retten i Kolding torsdag. Men retten var ikke enig. For visse andre faktorer spillede ind, da manden skulle have sin dom.

Under sin forklaring fortalte den 21-årige, at der i bilen blev sagt, at baljen var fyldt med tyvekoster i form af elektronik og autoudstyr. Det forklarede et vidne også. Tyvekosterne havde en værdi af cirka 238.000 kroner, som det fremgår af anklageskriftet mod de to unge mænd.

På køreturen til Skovparken så den 24-årige politiets sirener i bakspejlet. Men i stedet for at stoppe op, valgte den 24-årige at trykke speederen i bund og stikke af fra politiet.

- Retten har i sin dom lagt vægt på, at han (den 24-årige red.) ikke går væk, da der blev sagt, at der var tyvekoster i bilen, og at han også vælger at køre fra politiet, siger anklager Mika Nissen.