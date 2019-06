24-årig bandt sin kæreste fast, slog hende med et alubat og satte ild til hendes lejlighed: Nu skal han i fængsel

Det koster en 24-årig over to års fængsel, at han i februar blandt andet slog sin kæreste og satte ild til hendes lejlighed. 24-årige Genti Gubetini blev dømt ved Retten i Horsens torsdag.

Kolding: 24-årige Genti Gubetini, der kommer fra Kolding-området, havde en særdeles travl nat den 22. februar i år.

Her begik han nemlig ikke alene grov vold mod sin kæreste, men han nåede også at frihedsberøve hende og sætte også ild til hendes lejlighed i Hedensted, hvorefter han satte kurs mod Kolding sammen kæresten, hendes veninde og en ven.

På turen til Kolding begik han desuden trafikvold mod en tilfældig bilist, som han også truede på livet.

Køreturen sluttede med, at Genti Gubetini blev stoppet af politiet, hvorefter han kvitterede med at spytte betjenten i ansigtet i forbindelse med anholdelsen.

Alt dette har nu kostet den 24-årige en fængselsstraf på to år og tre måneder. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Her skriver politiet desuden, at Genti Gubetini slog sin kæreste med et alubat, bandt hende med tape og reb, og truede hende på livet med en kniv.