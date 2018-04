2300 kiggede på modeltog i Sydbank Arena

Dansk Model Jernbane Union vil gerne have flere til at lege med modeltog. Blandt andet derfor var der modeltog i lange baner i Sydbank Arena i weekenden.

Kolding: - Hvad min kone siger? Hun ryster på hovedet af mig.

Sådan lød det storsmilede fra en af de mange modeltogsnørder, der i weekenden var med til Dansk Model Jernbane Unions kæmpestore udstilling i Sydbank Arena med deltagelse af både folk fra unionens medlemsklubber og landets modeltogsforhandlere.

I løbet af de to dage besøgte omkring 2300 mennesker - især mænd og drenge - udstillingen med over 20 kørende anlæg - lige fra helt enkle baner uden dikkedarer af nogen art med pænt store damplokomotiver til miniaturetog, der suser afsted gennem sirligt opbyggede landskaber med mikroskopiske køer på græs, gravhøje, byer med kirker og fabrikker, vandtårne, pinjetræer, cyklister, hornorkester i blåt på et fransk inspireret trinbræt og meget, meget mere.

Og når man først er bidt af modeltog, så er man fortabt, forstod man.

Som en anden af deltagerne sagde med glimt i øjet:

- Det er en sygdom, så jeg leder efter en kur.

Dansk Model Jernbane Union vil gerne have, at flere får bacillen. Det er blandt andet derfor, den store, årlige udstilling afvikles.

- Det vigtigste for os er at skabe interesse for modeltog. Børn leger ikke i dag, og det vil vi gerne have dem til. Så jeg bliver så glad, når jeg ser folk købe et startsæt, siger unionsformand Jan-Ole Hansen.