23 stillinger nedlægges: Jobcenter forringer hjælpen til de syge og arbejdsløse

Kolding: Nu bliver der skruet ned for servicen til de syge og arbejdsløse borgere, som har brug for Jobcenter Koldings hjælp.

Det sker i kølvandet af en rapport fra analysefirmaet Implement, som har gennemtrawlet arbejdsgangene i Jobcenter Kolding for at finde muligheder for at spare penge og effektivisere.

Spareindgrebet blev onsdag godkendt af et stort flertal af arbejdsmarkedsudvalgets politikere på et lukket møde, og det betyder, at der nu bliver nedlagt 23 stillinger på jobcentret. De 13 har stået ledige i nogen tid, mens de sidste 10 medfører fyringer.

Når besparelserne er slået fuldt igennem i 2021, har Jobcentret skåret 11,7 millioner kroner af de udgifter, som de lokale politikere har indflydelse på. Det svarer i den sammenhæng til knap 10 procent af jobcentrets budget. I år bliver besparelsen tre millioner, og næste år vil den være vokset til 6,25 millioner kroner.