Det var her i den store retssal D i Retten i Horsens, at en 23-årig mand fra Kolding for en måneds tid siden truede et kvindeligt vidne for øjnene af anklager, forsvarer, dommer, domsmænd og transportbetjente. Truslerne har nu kostet ham tre måneder ekstra i fængslet. Arkivfoto: Søren E. Alwan