De mange nye ungdomsboliger, der er skudt op i Kolding, betyder, at de studerende ikke skal frygte at blive parkeret på ventelisten.

- Dem, som skal vente længst, skal nok forvente at få et tilbud efter nytår, men det er også dem, der kun søger de mest attraktive boliger, siger Torben Nielsen.

- Det ser meget fornuftigt, siger Torben Nielsen, der er sagsbehandler i StudentKolding, efter han har opdateret listen over de studerende, der fortsat er interesseret i en bolig. Lige nu står der 227 på listen.

Sådan lyder konklusionen fra StudentKolding, der koordiner udlejningen af ungdomsboliger for byens boligselskaber.

Kolding: De 1000 studerende, der i sidste weekend fik besked om, at de er optaget på en videregående uddannelse i Kolding, skal ikke gå i panik over deres boligsituation.

Ingen panik

Sammenlignet med sidste år er antallet på ventelisten dalet med cirka 40 studerende, og for bare fire år siden var der op mod 500 på ventelisten.

- Det betyder rigtig meget, at vi kan rense ud i tallene løbende. Vi kan hele tiden holde øje med, om de studerende er boligsøgende. Det har nedbragt tallet sammenlignet med tidligere år, og så er der bygget mange ungdomsboliger i Kolding de seneste år, siger Torben Nielsen.

Blandt andet har Domea i foråret indviet 52 nye lejligheder på Teglgårdsvej, hvor der i forvejen var et kollegie. Samtidig gør Torben Nielsen opmærksom på, at der er flere private udlejere af ungdomsboliger, hvor der er ledige boliger.

- Går du et par år tilbage, så var der flere, der ringede og var lidt i panik. Det oplever vi ikke på samme måde. Nogle er måske lidt nervøse. Men jeg synes, det ser fornuftigt ud. Vi har fundet et godt niveau. Der er godt nok 227 på venteliste, men hvis der ikke var nogen på venteliste, så ville det betyde, at vi senere på året ville stå med tomme ungdomsboliger. Søgningen er nemlig størst lige nu. Og stod vi med mange tomme boliger i efteråret, så ville det koste boligselskaberne og presse huslejen op, siger Torben Nielsen.