Det, som netop er blevet afspillet på computeren, er angiveligt en video af den 22-årige sigtede, der overfalder en anden mand under en bytur i Kolding. Ifølge sigtelsen mod den 22-årige, der tirsdag blev fremstillet i grundlovsforhør, skulle han sammen med anden mand have slået den forurettede med en knytnævne i ansigtet, så han væltede omkuld.

På videoerne kan man høre en voldsom råben. Der er tydeligvis tumult. Pludselig bliver de høje stemmer i et kort øjeblik afbrudt af et "dunk".

22-årig var fuld

Den 22-årige blev anholdt mandag aften. Overfaldet er ifølge sigtelsen sket på Jernbanegade søndag morgen klokken 05.18.

Den 22-årige forklarede under grundlovsforhøret, at han var taget i byen alene natten til søndag den 3. februar. Han fortalte, at han var taget i byen på Zwei Grosse Bier Bar, og at han mødte nogle forskellige mennesker i løbet af aftenen, uden at han havde gået rundt med nogle bestemte.

- Jeg havde fået noget forskelligt at drikke. Jeg vil sige, at jeg havde drukket en del. Jeg var fuld, sagde den 22-årige i retten.

Mandens lyst til at fortælle forsvandt dog, da anklageren spurgte ind til, hvem den anden mand, man kunne se på videoen, var.

- Det vil jeg ikke udtale mig om, sagde den 22-årige og sagde, at han ikke ville udtale sig mere.

Dørene til grundlovsforhøret blev lukket efter 12 minutter. Først da gik det op for anklageren, at hun havde glemt at anmode om dørlukning. Dommeren lukkede dørene og lagde i den forbindelse vægt på, at der stadig er en gerningsmand på fri fod.

Efter grundlovsforhøret oplyste anklageren til JydskeVestkysten, at den 22-årige er blevet varetægtsfængslet i fire uger. Baggrunden for varetægtsfængslingen er, at den 22-årige har en tidligere voldsdom bag sig, og at der er frygt for, at han ville hindre den videre efterforskning.