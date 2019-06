22-årig fløjet til Rigshospital efter kontakt med køreledning

Tidligt søndag morgen er en 22-årig mand blevet fløjet til Rigshospitalet, efter han var blevet reddet ned fra et tog, hvor han havde haft kontakt med en køreledning.

Ulykke: Klokken 05.13 søndag morgen måtte en 22-årig mand reddes ned fra et tog på Kolding Banegård. Her var han blevet kvæstet efter kontakt med en strømførende køreledning. Han er nu blevet fløjet til Rigshospitalet med helikopter. Sydøstjyllands Politi oplyser, at hans tilstand er ukendt.

- Så vidt jeg er orienteret, så var han oppe på toget. Men hvorfor og hvordan han er kommet derop, det ved vi ikke, fortæller vagtchef Klaus Hansen.

De pårørende til den 22-årige er orienteret.

Togtrafikken har kun været forstyrret kortvarigt i forbindelse med ulykken.