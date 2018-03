21-årige Elvis får fire år i byrådet

- Det er fedt. Det er fantastisk at få den chance på trods af, at vi har mistet en god mand for partiet. Jeg ser frem til det, og jeg vil gå ydmygt til opgaven, siger Elvis Comic, der er af bosnisk oprindelse, men født i Hjørring.

Sagen er nemlig, at Elvis Comic kan sætte sig til rette ved det hesteskoformerede bord i byrådssalen på Akseltorv fra 1. april, når Socialdemokratiets frontfigur gennem de sidste mange år, Christian Haugk, rejser sig og siger farvel og tak for denne gang til Kolding Byråd. Haugk overlader sin plads til partiets unge førstesuppleant, fordi han selv har fået nyt topjob i Haderslev Kommunes forvaltning - og dermed er der pludselig udsigt til et liv som byrådspolitiker i Kolding for Elvis i de næste fire år. I hvert fald.

Stolt

Elvis Comic har altid haft en "politikerspire" i sig, siger han.

Og interessen for at gå aktivt ind i politik blev for alvor vakt, da han i 2016 var med til at lave et Røde Kors-arrangement for flygtninge på Godset. Elvis var meget aktiv i den humanitære organisation, og denne gang handlede det om at sætte et møde op mellem koldingensere og syriske flygtninge og deres børn. På Godset faldt Elvis i god snak med lederen - Christian Haugk - og efter et par kopper kaffe valgte han at sige ja til at stille op for Socialdemokratiet.

Elvis Comic fortæller, at han sådan helt overordnet vil arbejde for, at borgerne i Kolding føler, at Kolding er det bedste sted at være, og specielt banker hans hjerte for områder som uddannelse, kultur, foreningsliv og integration.

Regeringens store ghettoplan vil han helst ikke sige noget om endnu, men han vil gerne sige, at det er nødvendigt at finde ud af, hvordan flere i ghettoområderne kan lykkes med at komme i arbejde.

- Mine forældre flygtede fra borgerkrigen i Bosnien, og de er i dag nået i mål og har arbejde begge to. Det er jeg meget stolt af, fortæller han.