Kolding: Det kostede en 21 årig mand fra Kolding en bøde at råbe efter politiet. Da politiet tirsdag klokken 23 kommer forbi Zwei Grosse Bier Bar på Jernbanegade, tiltaler manden, som er en del af en større gruppe, betjentene som "hej skat". Det endte med en bøde for at forstyrre den offentlige orden.