Emma Hørlyck har netop udgivet nummere "Klar scene" på forskellige streamingtjenester. Buskabet er, at alt ikke behøver at være perfekt og at man skal huske at mærke efter, hvad man selv har lyst til. - Det er grænseoverskridende og nervepirrende at skulle ud med sin første sang, og jeg har været spændt på, hvordan folk tager imod budskabet. Heldigvis har mange skrevet til mig på Facebook og Messenger, at de kan genkende det, jeg synger om og synes, det er godt, at jeg har taget fat på emnet, siger hun. Foto: Anne Hørlyck