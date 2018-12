2018 blev et år i tørkens tegn

Henning Holm, driftsleder ved Falck i Kolding, ser tilbage på et varmt 2018, hvor tørken satte sig præg på Falcks arbejde i løbet af årets 12 måneder.

Kolding: Tænker man tilbage på 2018, er der nok mange, der vil tænke tilbage på den varme, tørre sommer.

Sommeren 2018 var dem mest solrige sommer med omkring 800 timers solskin, majmåned blev den varmeste i 140 år, og kombinationen af de høje temperaturer og den manglende nedbør gjorde sommeren 2018 til den tørrste, siden tørkeindekset blev oprettet for 14 år siden.

Også hos Falck mindes man sommeren og tørken 2018. Det blev der ikke mindst gjort nytårsaftensdag, da den årlige nytårsparole blev afholdt. Og hvis der er noget, danskere er gode til at snakke om, så er det vejret, og netop vejret talte driftsleder Henning Holm også om til brandfolkene, lægerne og andre Falck-medarbejdere, da han holdt tale til medarbejderne.

- Det har været den tørreste sommer i mands minde. Det har betydet, at vi har haft mange opgaver på tværs af områderne i TrekantBrand. Vi har haft et fantastisk samarbejde med de øvrige brandstationer i løbet af 2018, sagde Henning Holm, da JydskeVestkysten sprugte, hvad han ville huske 2018 for.