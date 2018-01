201 ejendomme i Kolding kan blive berørt af kæmpe gasledning

Energi

Kolding: Ejerne og beboerne i nøjagtig 201 ejendomme i Kolding Kommune risikerer at blive berørt af en ny kæmpemæssig gasrørledning, som skal forbinde de norske gasfelter i Nordsøen med Polen via Danmark.

Baltic Pipe gasledning mellem Danmark og Polener opført på EU's liste over projekter af særlig europæisk interesse - såkaldte PCI-projekter. Begrundelsen er, at Baltic Pipe kan bidrage til udviklingen af det indre marked for gas og dermed styrke forsyningssikkerheden og give billigere og mere bæredygtig energi i EU. Miljøstyrelsen og energistyrelsen har indledt miljøvurderingen af det store gasprojekt, og der holdes i den forbindelse er række informationsmøder.

Den endelige investeringsbeslutning om at gennemføre det kæmpemæssige projekt er ikke truffet endnu, men det ventes at ske i år.

Frist 22 . januar

Det er især landmænd, der kommer til at lægge jord til gasrørledningen, og fra Kolding Herreds Landbrugsforening skyder chefkonsulent for miljø Lars Schmidt på, at omkring 100 ender med at bliver berørt på en eller anden måde.

- Nogle kommer til at afstå et hjørne af deres jord, mens andre skal af med flere kilometer.

- Der skal bruges et bælte til selve rørledningen, og derudover kommer der et afstandskrav på hver side af rørledningen, hvor man ikke må bygge - heller ikke driftsbygninger.

- Så det er nu, man skal sende høringsvar ind, hvis man har tænkt sig at bygge på den jord, der er i spil til gasrørledningen, eller hvis man har et andet forslag til linjeføring, siger Lars Schmidt med henvisning til, at denne første høringsrunde altså kun løber frem til 22. januar.

Ifølge Energinets hjemmeside er sikkerhedszonen på 40 meter omkring gasrørets midte.

Chefkonsulenten vurderer ikke, at man kommer nogen vegne med at nægte at lægge jord til gasrørledningen.

- Selvom det nok mere er de polske end de danske forbrugere, der får gavn af det her, så vil jeg tro, at man vil sige, at gasrørledningen er i almenvellets interesse, ligesom når man f.eks. bygger en motorvej. Og så skal man altså kunne tåle, at røret ligger på ens jord. Men man får selvfølgelig en erstatning, forklarer han.

Kolding Herreds Landbrugsforening har tilbudt Energinet at stille sine lokaler til rådighed for fremtidige informationsmøder med de berørte lodsejere.