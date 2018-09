2000 studerende indbudt til velkomstfest

Kolding: Tager du rub og stub med, så er det cirka 2000 studerende, der inden for de seneste par uger har sat sig til rette på skolebænken på en ny uddannelse i Kolding.

Tallet dækker også over studerende, der fortsætter på kandidatuddannelsen. Men de 2000 er det tal, som studiebykoordinator Malu Møller har jongleret rundt med, da hun har lagt planerne for den årlige velkomstfest for byens studerende.

- Vi skal vise os frem udadtil. Men det er ligeså meget for, at de nye studerende får et godt førstehåndsindtryk af Kolding. Det er jo ikke sikkert, at det er det her, der får dem til at flytte til byen. Men forhåbentlig giver det et godt indtryk, siger Malu Møller, der er projektleder på festen.

Det er femte gang, at byens uddannelsesinstitutioner, Kolding Kommune og Studieby Kolding sammen arrangerer velkomstfesten. Tidligere har den heddet StudieRock, men i år var overskriften "Kontur - studiebyfestival", og festen er flyttet til pladsen ned mod åen og navneskiftet skal understrege, at festen er mere end blot musik. Festen startede tidligere i år. Der var flere aktiviteter, hvor de studerende kunne mingle på kryds og tværs.